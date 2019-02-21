В январе 2019 года в Украине уменьшилось количество получателей субсидий. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщают Українські новини.

Так, отмечается, что субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе 2019 года получили 3649,0 тысяч домохозяйств, в то время как в декабре 2018 – 3916,8 тысяч.

Также сообщается, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 на 21,3% и составил 915,9 грн.

Кроме того, отмечается, что в январе 2019 года за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 279 400 домохозяйств, что на 55,5% больше, чем в январе 2018 года.

Напомним, 6 февраля Кабинет Министров ввел механизм начисления субсидий наличными параллельно с безналичным их получением с марта.