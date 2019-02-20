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Отмечается, что Бюро направило почти полтысячи запросов о международной правовой помощи в компетентные органы других государств. Из них только во II полугодии 2018 года - 118, из которых на 52 дан ответ. Цель запросов - выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, в результате которых нанесен ущерб интересам Украины.

«Потребность в международной коммуникации вызвана тем, что большинство коррупционных схем, прежде всего связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, предполагает участие компаний, зарегистрированных за рубежом. Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов. Эти детали детективы НАБУ выясняют во время досудебных расследований», – гвоорится в сообщении.

Примерами уголовных производств Национального бюро, расследование которых привело детективов за границу, являются: завладение 247 млн ​​грн ГП «АМПУ», причинение 128,7 млн долл. США убытков ОАО «Объединенная горно-химическая компания», причинение 605 млн долл. США убытков ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация». НАБУ и САП предварительно подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд грн. Такие данные приводятся в отчете о деятельности НАБУ по II полугодие 2018 года.

«Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира. Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии. Со своей стороны Национальное бюро также пытается оперативно реагировать на запросы, полученные от зарубежных коллег: 90% из них выполнены», – подчеркнули в НАБУ.
ForUm

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