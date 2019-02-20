Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в рамках рабочего визита в Грецию намерена провести встречу с российской коллегой Татьяной Москальковой.

«Улетаю в Афины, где проведу несколько встреч с коллегами. Планирую пообщаться с председателем Международного института Омбудсмена Питером Тиндалом и председателем парламентской группы Украина-Греция Атанасиосом Атанасиу», - написала она в Facebook.

Также Денисова собирается встретиться с омбудсменом Греческой Республики Андреасом Поттакисом и подписать соглашение о сотрудничестве.

«Оно будет направлено ​​на эффективную защиту и продвижение прав и свобод граждан обеих стран. Это важно, учитывая то, что в Греции остается немало задержанных украинцев», - отметила омбудсмен.

«Также хочу наконец лично пообщаться с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая прилетит в Грецию одновременно со мной. Буду ставить вопрос соблюдения Россией норм международного гуманитарного права в отношении украинских политзаключенных и военнопленных моряков. Не оставлю без внимания тему предоставления им квалифицированной медицинской помощи и обеспечения надлежащих условий содержания», - сообщила Денисова.