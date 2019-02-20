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В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины напомнили об ответственности за незаконную продажу и приобретение цветов, внесенных в Красную книгу.

«Украинские экологи призывают не покупать весенние первоцветы, что позволит значительно сократить спрос. Практически все весенние лесные цветы в Украине оказались на грани исчезновения», - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что за незаконное приобретение и сбыт цветов из Красной Книги Украины предусмотрен штраф от 510 до 1700 гривен с конфискацией растений.

«Кроме того, за один экземпляр незаконно добытого растения предусмотрена соответствующая компенсация за ее уничтожение: подснежники – от 49 до 62 гривен, черемша (лук медвежий) - 62 гривни, шафран (крокусы), сон трава – от 37 до 62 гривен в зависимости от вида», - говорится в сообщении.

По данным Минэкологии, ежегодно в Украине за сезон уничтожают 20 млн первоцветов.
ForUm

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