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Один из пострадавших в аварии микроавтобуса Volkswagen в Полтавской области скончался в больнице, сообщает облуправление ГосЧС.

«19 февраля в 17:45 на автодороге Киев-Харьков вблизи села Пышное Лубенского района водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего на месте погибли 3 человека, 2 человека умерли в больнице и 1 человек госпитализирован», – говорится в сводке на сайте ведомства в среду утром.

Водитель автомобиля госпитализирован в Лубенскую КЦМЛ, состояние здоровья – средней тяжести.

Микроавтобус «Volkswagen», двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

По предварительной информации в микроавтобусе находилось 6 человек.  
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