В Полтавской области в результате аварии микроавтобуса погибли четыре человека, еще двое находятся в реанимации.

По данным пресс-службы облполиции, авария произошла около 18:00 19-го февраля на 188 км автодороги Киев - Харьков, вблизи села Пышное.

Микроавтобус «Volkswagen», двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

По предварительной информации в микроавтобусе находилось 6 человек. В результате ДТП 3 человека погибли на месте происшествия, еще один – погиб в больнице. Еще 2 человека, среди которых и водитель – находятся в реанимации.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).