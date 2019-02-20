В Киеве сегодня, 20 февраля, будет ограничено движение на Северном мосту, сообщила пресс-служба «Киевавтодора».

«20 февраля в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта: с 10:00 до 14:00 на Северном мосту через р. Десенка в направлении жилого массива Троещина; с 14:00 до 19:00 на путепроводе на пересечении ул. Братиславской с ул. Шолом-Алейхема», – говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.