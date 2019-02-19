Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук рассказал, что переговоры в Минске с представителем РФ Борисом Грызловым проходят в достаточно откровенном формате.

Об этом Марчук сказал во время заседания парламента в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Укринформ.

«Когда сейчас, проводя переговоры в Минске ... А они, кстати, начинаются с участием представителя Украины, представителя России и только модератора ОБСЕ - больше никого нет. И именно там говорится откровенно, поскольку и я, и господин Грызлов давно знаем друг друга, мы говорим очень откровенно и говорим такое, что может не нравиться заранее. А потом, когда исчерпывается на таком уровне переговорный процесс, при необходимости мы приглашаем представителей ОРДО-ОРЛО. То есть, чтобы было понятно, что Трехсторонняя контактная группа - это переговоры в формате «Украина - Россия – ОБСЕ», а ОРДЛО приглашается, если есть проблема. А далее там уже идет большой стол переговоров. Когда приводишь примеры (невыполнения договоренностей. - Ред.), которые записаны и подписаны российской стороной, а их - около десятка, то представитель РФ отвечает, что, дескать, такая сложилась ситуация», - рассказал Марчук.

В то же время он напомнил, что в 2014 году международная коалиция, «которую с большим трудом удалось создать и Президенту, и украинскому внешнему ведомству», приложила очень много усилий, чтобы остановить российскую агрессию.

«И мы хорошо помним, когда в том же 2014 году благодаря этим усилиям были остановлены активные боевые действия наступательного характера и была установлена, как ее называют, контактная линия, а я ее называю де-факто линия фронта, протяженностью 426 км. Но мы очень хорошо помним и будем помнить, что ровно через четыре месяца Россия, подписавшая в 2014 году три документа в Минске, нарушила их все и начала активные наступательные действия, заняла Дебальцево и фактически заняла 1642 кв. км украинской территории и важный железнодорожный пункт Дебальцево», - отметил представитель Украины в ТКГ.

Вместе с тем он подчеркнул, что кроме мощных Вооруженных сил, важным оружием в борьбе с РФ для Украины остается единство общества.

«Самое главное оружие в войне с Россией, кроме, безусловно, Вооруженных сил, - единство нашего украинского общества. В Минске помогает то, что ты знаешь, что тот, кто против тебя понимает, что у тебя за плечами мощные Вооруженные силы и консолидированная украинская нация. А самое главное - нам помогает то, что мы полностью убеждены, что Украина победит», - добавил Марчук.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что Москва обречена на поражение в войне против Украины, и украинцы тактически уже победили.