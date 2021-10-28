Руководитель российской делегации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов 27 октября покинул онлайн-заседание ТКГ через пять минут после его начала.

Об этом в эфире телеканала «Дом» сообщил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.

«Через несколько часов после заседания ТКГ я читаю в российском информагентстве ТАСС, что (постпред РФ в ТКГ — ред.) Борис Грызлов назвал его одним из самых напряженных и сложных за все время существования Минского формата. Поэтому, как вы понимаете, работа точно не приостановлена, если даже глава российской делегации дает такую ​​характеристику... Я не знаю, что напрягало Грызлова, но он провел первые пять минут, а затем ушел из заседания. И российскую делегацию представлял господин Кульмухаметов», — сказал Гармаш.

К тому же, по его мнению, вчерашнее заседание было «не самым напряженным и не самым сложным».

Гармаш предполагает, что причиной поведения Грызлова могли быть два вопроса, которые поднимались на заседании. Первый — о ситуации с задержанным 13 октября в районе города Золотое (подконтрольная Украине часть Луганской области) члена незаконного вооруженного формирования «ЛНР» Андрея Косяка, который имеет паспорт гражданина РФ.

«Мы настаиваем на том, что стороной конфликта является Россия. И Россия всё больше загоняет себя, кстати, в тупик, отрицая это. Поскольку сейчас вот она поднимает вопрос о возвращении почему-то в Луганск, как они говорят, гражданина России Косяка. Они требуют к нему консульский доступ. Если это консульский доступ, значит, это гражданин России. А если это гражданин России, то почему мы должны возвращать его в Луганск, к тому же, не имея при этом официального запроса от России. И РФ эта ситуация очень неудобна. Возможно, поэтому Грызлов оценил ее как одну из самых напряженных и сложных», - рассказал представитель ОРДЛО от Украины.

Вторым острым вопросом на заседании ТКГ было применение Украиной на Донбассе турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar.

«Мы подтвердили, что действительно был задействован Bayraktar, поскольку он давал возможность с наименьшими потерями с хирургической точностью подавить огневую точку противника. В последнее время противник активизировал свои действия, усилил конфронтацию на фронте. Для того чтобы снизить это напряжение, нам пришлось принять меры по подавлению огневой точки», - добавил Гармаш.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую украинских военных в районе населенного пункта Гранитное.

Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.