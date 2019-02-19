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Глава Европейского совета Дональд Туск дал украинцам пять советов накануне президентских выборов, выступая в украинском парламенте на заседании в связи с началом вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает LIGA.net.

Первый совет – не навредить самим себе во время выборов. Он отметил, что оппоненты в Европе ждут повода, чтобы разрушить солидарность Брюсселя и Киева, а резкий конфликт между украинскими политиками может стать таким поводом.

«Оставайтесь едиными в делах, которые важны для Украины», - сказал он.

Второй совет Туска - избегать искушений радикального национализма и популизма. Он подчеркнул, что основа объединенной Европы это примирение, солидарность и историческая правда. Популизм, по словам Туска, это продукт комплексов и слабости. «Украина достаточно мощная страна, чтобы нуждаться в наркотике популизма», - добавил он.

Третий совет - не повторять за некоторыми политиками, что демократия, основанная на свободах - это пережиток прошлого и устаревшая модель, а сейчас наступает время авторитарней демократии. «Мы должны защищать фундаментальные ценности», - пояснил Туск.

Четвертый совет: «Стройте вместе добропорядочное государство». Туск подчеркнул, что борьба с коррупцией, честность и прозрачность власти это не требование европейских партнёров, а требование Украинских граждан.

«Пятый и последний совет - поверьте в молодежь», - добавил он. Туск подчеркнул, что пять лет назад украинская молодёжь уже зала экзамен на зрелость.
ForUm

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