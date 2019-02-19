также в разделеОбщество
В 2014 году украинские военные освободили более 200 населенных пунктов Донбасса 4
Президент подписал обращение к генсеку ООН по освобождению украинских моряков 8
Родственники погибших на Майдане намерены обратиться в ЕСПЧ 33
Горбатюк: Подозрения в убийствах на Майдане получили 66 человек 25
СММ зафиксировала над оккупированным Донбассом бомбардировщик 101
Правозащитники: Балуха этапировали голодным и без вещей 16
На Черниговщине прошли масштабные танковые учения с боевой стрельбой 29
На Львовщине сгорел отель 17
Чийгоз: Балуха вывезли в Краснодар 35
За сутки на Донбассе уничтожили 9 оккупантов, среди бойцов ООС – 4 раненых 273
18 февраля. Картина дня 33
Украинскому фотографу запретили въезд в оккупированный Крым 42
Грицак: Епископ УПЦ МП Гедеон мог угрожать нацбезопасности 35
СБУ: В ОРДЛО оккупанты закрыли все парафии УПЦ КП 53
ГПУ: Конфискация имущества Януковича невозможна 64
В ЕС определились с поддержкой украинского Приазовья 33
НАБУ открыло дело по закупке автомобилей для ГПУ 18
Грицак: Спецслужбы РФ готовят нападения на 20 храмов УПЦ МП 58

Присутствующие на спецзаседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ против Украины, минутой молчания почтили память погибших во время Революции достоинства и в ходе войны на Донбассе.

Минуту молчания объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает Укринформ.

«Я прошу всех присутствующих минутой молчания почтить память наших героев, которые 5 лет назад в эти дни погибли на Майдане, и погибших в течение этих пяти лет в борьбе за независимость нашей страны», - сказал Парубий.

Председатель ВР подчеркнул, что от российской агрессии и сегодня на Донбассе продолжают гибнуть украинские воины и гражданское население.

Участие в заседании ВР, приуроченном к пятой годовщине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, принимают Президент Петр Порошенко, глава Совета Европы Дональд Туск, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук, председатель СБУ Василий Грицак, представители общественных объединений, союза ветеранов АТО, Меджлиса крымскотатарского народа, выдающиеся украинские и иностранные политические деятели, представители иностранных парламентов, международных парламентских организаций и дипломатического корпуса, аккредитированного в Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги