Присутствующие на спецзаседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ против Украины, минутой молчания почтили память погибших во время Революции достоинства и в ходе войны на Донбассе.

Минуту молчания объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает Укринформ.

«Я прошу всех присутствующих минутой молчания почтить память наших героев, которые 5 лет назад в эти дни погибли на Майдане, и погибших в течение этих пяти лет в борьбе за независимость нашей страны», - сказал Парубий.

Председатель ВР подчеркнул, что от российской агрессии и сегодня на Донбассе продолжают гибнуть украинские воины и гражданское население.

Участие в заседании ВР, приуроченном к пятой годовщине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, принимают Президент Петр Порошенко, глава Совета Европы Дональд Туск, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук, председатель СБУ Василий Грицак, представители общественных объединений, союза ветеранов АТО, Меджлиса крымскотатарского народа, выдающиеся украинские и иностранные политические деятели, представители иностранных парламентов, международных парламентских организаций и дипломатического корпуса, аккредитированного в Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.