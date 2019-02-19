Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в отношении верных президенту Венесуэлы Николасу Мадуро военных и правительственных чиновников, призвав их перейти на сторону оппозиционера Хуана Гуайдо. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Вы не сможете укрыться от выбора, перед которым стоите сейчас. Если вы встанете на этот путь, то вы никогда не прибьетесь к спокойной гавани, у вас не будет спокойного выхода. Вы потеряете все», - заявил Трамп.

Мадуро назвал речь президента «нацисткой». Трамп же в ответ назвал Мадуро «марионеткой Кубы».

«Мы хотим перехода власти в Венесуэле мирным путем, но все варианты остаются открытыми», - добавил Трамп.

Напомним, 10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

21 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Национальная ассамблея в свою очередь объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

При этом вооруженные силы Венесуэлы поддержали Мадуро.

Великобритания, Испания, Франция и Швеция, Германия объявили, что признают оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, и призывают его провести досрочные президентские выборы.

В то же время Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

31 января депутаты Европарламента проголосовали за то, чтобы признать Гуайдо законным временным президентом страны.