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В Русской Православной Церкви считают, что в последнее время в Западной Европе наметился переход православных общин русской традиции из Константинопольского Патриархата в Московский.

Фото: Верующие приходов русской традиции в Западной Европе / cathedrale-orthodoxe.com

«Этот процесс сейчас набирает обороты», - так прокомментировал глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион новость о том, что православный приход в Лигурии (Италия) разорвал общение с Константинополем и выразил желание перейти в юрисдикцию РПЦЗ, передает «Интерфакс». 

На просьбу общины был дан положительный ответ, рассказал глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Приход в Лигурии входил в состав Архиепископии русских приходов Константинопольского Патриархата. Как напомнил митрополит, «это исторически часть Русской Церкви, но в тридцатые годы в силу затрудненности отношений между зарубежьем и Церковью в Отечестве, которая тогда подвергалась жесточайшим гонениям, эта структура попросилась в состав Константинопольского Патриархата на временной основе».

«Не так давно Константинопольский Патриархат упразднил эту структуру и предложил приходам влиться в местные общины Константинопольского Патриархата, на что многие приходы не соглашаются, поэтому они один за другим начинают выходить из этой структуры», - отметил митрополит Иларион.
ForUm

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