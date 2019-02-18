В Киеве в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, скончалась 57-летняя женщина. Это – первый случай смерти от этой инфекционной болезни в столице, заявила ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская, передает Укринформ.

«На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай кори. Скончалась 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболию легочной артерии - ред.). Это – первый случай в больнице, и в Киеве», - сказала профессор Голубовская.

Как сообщал ForUm, по данным Минздрава, в Украине с начала 2019 года от кори умерли 8 человек.