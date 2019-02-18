также в разделеСтолица
В Киеве зима побила 139-летний температурный рекорд 16
Вандал порезал портреты Шевченко в киевском метро 22
Центральные станции столичного метро возобновили работу 20
В Киеве «заминировали» еще две станции метро 29
Центральные станции киевского метро закрыты: ищут взрывчатку 44
На площади Победы в Киеве усложнили жизнь нарушителям парковки 148
В Киеве пьяный мужчина натравил бойцовского пса на патрульных 64
Смертельное ДТП в Киеве: сбежавший водитель BMW пришел в полицию 173
В Киеве BMW протаранил такси, пассажир Lanos сгорел заживо 258
В Киеве таксист отобрал у иностранца кошелек и избил гида 67
В Киеве поломанные зонтики можно сдать на переработку 45
В Киеве горел магазин Roshen: очевидцы говорят о поджоге 85
Киевляне по ошибке заплатили 39 миллионов старому поставщику электроэнергии 173
Киевлянам объяснили, почему отопление подорожало на 40-60% 41
По факту осквернения памятника воинам АТО на Борщаговке завели дело 27
В Киеве горел Национальный авиационный университет 36
Столичная чиновница ГМС вымогала взятку за ускорение выдачи паспорта 44
В Киеве осквернили памятник воинам АТО 149

В Киеве в результате осложнений, вызванных заболеванием корью, скончалась 57-летняя женщина. Это – первый случай смерти от этой инфекционной болезни в столице, заявила ведущий инфекционист Украины, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская, передает Укринформ.

«На днях в Александровской больнице зафиксирован смертельный случай кори. Скончалась 57-летняя женщина. Осложнениями были тяжелая пневмония и подозрение на ТЭЛА (тромбоэмболию легочной артерии - ред.). Это – первый случай в больнице, и в Киеве», - сказала профессор Голубовская.

Как сообщал ForUm, по данным Минздрава, в Украине с начала 2019 года от кори умерли 8 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги