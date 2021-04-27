Гендиректор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Роман Родына заявил, что Украине может угрожать новая вспышка кори, аналогичная той, которая была в 2017-2019 годах, из-за низкого уровня охвата прививками вакциной КПК (против кори, паротита и краснухи).

Об этом он сообщил во время круглого стола на тему: «Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19», передает УНИАН.

По его словам, в условиях пандемии COVID-19 и кампании по вакцинации от коронавирусной болезни, очень важно не забывать о рутинной иммунизации, поскольку прерывание плановой вакцинации, согласно календарю прививок, даже на короткий период повышает вероятность вспышек инфекций и заболеваний, которые предотвращает вакцинация.

«Мы не должны забывать, что, кроме коронавирусной болезни, у нас есть еще много инфекций, которые передаются подобным коронавирусной инфекции путем и против которых уже есть эффективные вакцины, работающие во всем мире», - подчеркнул гендиректор ЦОС.

Родына подчеркнул, что иммунизация является вопросом национальной безопасности. «Сколько в 2020 году было зарегистрировано вакциноуправляемых инфекций? Лидером среди инфекций является вирусный гепатит В (1 тыс. 504 случая), далее следуют - коклюш (1 тыс. 041), корь (264), эпидемический паротит (163), краснуха (36)», - отметил он.

Гендиректор ЦОС напомнил, что «в Украине в 2017-2019 годах была вспышка кори, которая привела к тому, что около 130 тысяч человек заболели, одной из причин этой вспышки был низкий охват прививками от этого заболевания».

По его словам, снижение заболеваемости этими болезнями напрямую связано с повышением охвата прививок.

«Мы понимаем, что к 2020 год - это год COVID-19, и во всем мире болезней оказывается меньше. Это касается всех болезней, в том числе и вакциноуправляемых, ВИЧ-инфекции и туберкулеза. То есть спад заболеваемости мы можем связывать также с влиянием COVID-19 на систему здравоохранения, повышением охвата прививками, а также тем, что были введены локдауны, и те болезни, которые передаются контактным, воздушным путем - их количество было меньше в течение 2020 года», - добавил гендиректор ЦОС.

По словам Родыны за последние три года вырос уровень охвата прививки от вакциноуправляемых инфекций в Украине, но он все равно не соответствует необходимому уровню в 95%.

«Украина достаточно неплохо сумела обеспечить процент охвата прививками против вакциноуправляемых инфекций в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса», - убежден он.

«Относительно охвата прививками детей до 1 года против кори, паротита и краснухи - это первая доза КПК. Мы видим здесь стабильную ситуацию до 2008 года, провал в процентах охвата в 2016 году, и почти мы достигли охвата в 95% в 2017-2019 годах, но меньше было охвата прививками (83,3%) в 2020 году. Хочу подчеркнуть, что необходимость вакцинации вакциной КПК - это вопрос №1, учитывая прогнозы американского центра по контролю и профилактике заболеваемости, если у нас не будет достигнуто уровень охвата прививками на уровне в 95% по Украине и не менее 90% в регионах, то Украина может угрожать новая вспышка кори, аналогичная той, которая был в 2017-2019 году», - резюмировал он.