В Киеве зафиксирована самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. Об этом заявляет директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

Она рассказала, что за 6 месяцев 2019 году в Киеве корью заболелт более 5000 человек, из которых почти 3000 - взрослые. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течения болезни. В этом году от кори умерло 2 взрослых, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно.

«Это не просто печальная статистика. Это реальная угроза, противостоять которой можно только с позиций ответственного отношения к иммунопрофилактике. Причем, речь идет о личной, персональной ответственности каждого. Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней», - отметила Гинзбург.

Он подче6ркнула, что ситуация, в которой оказалась столица и в целом Украина - результат потери коллективного иммунитета.

«Просто несколько цифр, которые впечатляют. В 2015 году в Киеве корью болело 5 человек. 2016 - 3. В 2017 - 87. В 2018 - 3045. А за полгода 2019 - более 5000», - рассказала Гинзбург.

Она сообщила, что, по заключению специалистов, плановые прививки в предыдущие годы не получило достаточно большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет.

«Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха из всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и мы будем иметь новую вспышку. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предвидеть и рост заболеваемости другими опасными для взрослых и детей болезнями, например, дифтерией», - предупредила директор департамента.

Гинзбург заверила, что сегодня в столице созданы все условия, чтобы в удобное время без очередей, совершенно бесплатно сделать прививку. В коммунальных медицинских учреждениях в наличии более 57 тыс. доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. Это позволяет прививать всех детей согласно календарю. А также без возрастных ограничений вакцинировать взрослых - в первую очередь тех, кто имеет низкий титр антител к кори (если вакцинации статус не известен, стоит сделать такой анализ). Обязательно показана вакцинация людям с низким иммунитетом к кори, если они находятся в группах профессионального риска (учителя, медики, работники силовых структур, студенты), или были в контакте с больными (необходимо прививаться в течение первых 72 часов).

«Я утверждаю, что родители, которые не хотят прививать ребенка, и взрослые, которые имеют показания и пренебрегают иммунопрофилактикой, - подвергают своих детей, себя и всех вокруг опасности. Еще раз - трое больных корью в 2016 году и 5000 за шесть месяцев 2019 - это результат антивакцинальных кампаний и небрежного отношения к здоровью своему и своих детей! Отвергайте сомнения. Идите к врачу прямо сейчас. Щеплюйтесь, чтобы оставаться живыми и здоровыми!» - призвала Гинзбург.