В Украине от кори умер 5-летний мальчик, который не был вакцинирован в связи с противопоказаниями, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

ЦОС напоминает о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующих состояний, а также призывает регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори.