Президент Петр Порошенко считает своим достижением то, что сейчас в Украине никто не знает имени победителя на президентских выборах.

Об этом он заявил во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской безопасности конференции в субботу, отвечая на вопрос: «победите вы на выборах?», передает Украинская правда.

«Я – президент свободной и демократической Украины. Мы не Российская Федерация. В РФ все заранее знают ответ. И моим достижением в качестве президента является то, что никто сейчас не знает, кто победит в Украине. И это символ демократии», - сказал Порошенко.

В то же время он выразил убеждение, что достигнет «очень хорошего результата».