Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал Президента Украины Петра Порошенко о результатах встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на которой он, в частности призвал Россию освободить украинских моряков.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, Порошенко и Столтенберг провели встречу в Мюнхене.

Глава государства поблагодарил НАТО за консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительное осуждение агрессивных действий России.

Порошенко высоко оценил масштабную практическую помощь НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Украины. Был отмечен значительный прогресс, достигнутый украинской стороной на этом пути.

Президент подчеркнул неизменность государственного курса евроатлантической интеграции Украины, отныне закрепленный в Конституции. Генеральный секретарь положительно отметил принятие этого решения и подтвердил, что Альянс продолжает придерживаться политики открытых дверей.

Отдельно обсуждены пути усиления сотрудничества Украины с НАТО в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей, в частности с целью укрепления потенциала украинских ВМС.

В этом контексте отмечена важность ожидаемого визита в Украину Североатлантического Совета НАТО, который также должен продемонстрировать неизменную поддержку НАТО Украине в противодействии агрессии России.