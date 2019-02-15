Высоту телекоммуникационной вышки в Чаплинке Херсонской области увеличили с 92 до 133 метров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«На границе со временно оккупированным Крымом проведены последние работы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Так, во исполнение решения межведомственной комиссии при МИП Украины, в 2017 году была построена 150-метровая мачта в Чонгаре Херсонской области. А уже на прошлой неделе были завершены работы по увеличению высоты башни Концерна РРТ в Чаплинке - с 92 до 133 метров», – написал он.

По словам Костинского, следующим этапом развития телерадиовещания станет увеличение высоты подвеса телевизионных и радийных антенн на этой башне.

Он подчеркнул, что благодаря этому сигнал украинских телеканалов и радиостанций будет распространяться на территорию Чаплинского, Каланчацкого районов Херсонщины и Красноперекопского района АР Крым.

«Отмечу, что Национальный совет, во исполнение решений Комиссии, не только заказал дополнительные частоты для Чаплинки, но и уже выдал разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре 5-ти дополнительным вещателям: Армия FM; Радио Крым Реалии; Радио НВ; Meydan FM; Перец FM, Стильное. Также в Чаплинке готовится дополнительный запуск вещания украинских телеканалов», – подытожил Костинский.

Напомним, 25 января 2017 года в селе Чонгар Херсонской области завершилось строительство 150-метровой вышки для теле- и радиовещания на территорию временно оккупированного Крыма.