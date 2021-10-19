Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на административной границе с временно оккупированным Крымом с 19 октября прекращает работу, сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что соответствующее решение принято Херсонской ОГА.

На этом направлении продолжают работу КПВВ «Каланчак» и «Чонгар».

Как пояснил спикер ГПСУ Украинской правде, что пропуск граждан через этот КПВВ не осуществлялся фактически с июня этого года. Местные власти тогда выдали распоряжение о временном прекращении работы пункта пропуска и с тех пор продолжали его. Сейчас же принято решение о закрытии КПВВ с 19 октября без дальнейших временных рамок.

По словам Демченко, пограничники отмечают малое движение по этому направлению: на уровне 100 человек в докарантинное время и до 10 человек - после введения карантинных ограничений.

После реконструкции КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» движение этими пунктами пропуска несколько увеличилось за счет комфортных условий пересечения админграницы.