Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на административной границе с временно оккупированным Крымом с 19 октября прекращает работу, сообщила Государственная пограничная служба.
Отмечается, что соответствующее решение принято Херсонской ОГА.
На этом направлении продолжают работу КПВВ «Каланчак» и «Чонгар».
Как пояснил спикер ГПСУ Украинской правде, что пропуск граждан через этот КПВВ не осуществлялся фактически с июня этого года. Местные власти тогда выдали распоряжение о временном прекращении работы пункта пропуска и с тех пор продолжали его. Сейчас же принято решение о закрытии КПВВ с 19 октября без дальнейших временных рамок.
По словам Демченко, пограничники отмечают малое движение по этому направлению: на уровне 100 человек в докарантинное время и до 10 человек - после введения карантинных ограничений.
После реконструкции КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» движение этими пунктами пропуска несколько увеличилось за счет комфортных условий пересечения админграницы.
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