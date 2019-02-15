Киевляне получили платежки за январь 2019 года, в которых сумма за централизованное отопление значительно увеличилось по сравнению с декабрем 2018 года, в некоторых случаях на 40-60%.

Об этом во время пресс-брифинга 14 февраля рассказал директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, причин подорожания несколько, кроме повышения тарифа на централизованное отопление и горячее водоснабжение на 22,3%, который вступил в силу с начала года, повлиял еще и фактор низкой среднемесячной температуры воздуха.

«Подавляющее количество потребителей платят по данным счетчика тепловой энергии, то есть за фактический объем потребленной тепловой энергии на нужды отопления дома. Однако, температура в январе была на 2 градуса ниже (составляла -4,5ºС), чем среднемесячная температура за декабрь прошлого года, а это основной фактор, который влияет на объемы потребления тепловой энергии для обеспечения комфортной температуры в жилых помещениях с соблюдением норм. Кроме того, с января 2019 начал действовать новый тариф. В результате эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление. В среднем сумма увеличилась на 40%, а в некоторых случаях до 60%, в зависимости от технических характеристик дома», - пояснил Лопатин.

Начисление потребителям за централизованное отопление происходит по двум алгоритмам в зависимости от наличия счетчика тепловой энергии.

В домах, где установлены тепловые счетчики - распределение осуществляется (в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины № 630) пропорционально отапливаемой площади каждого отдельного помещения в жилом доме.

«Что касается домов, в которых приборы учета в отопительный период были в нерабочем состоянии - начисление потребителям происходят по средним начислениями за прошлый отопительный период, то есть применяются фактические объемы потребления за предыдущий отопительный период. Такой механизм позволяет до момента восстановления работы прибора учета выставлять к оплате объемы тепловой энергии, в соответствии с фактической потребностью дома и не выставлять избыточную уплату», - отметил Лопатин.

Начисление для квартир, которые оснащены индивидуальными счетчиками тепловой энергии, состоят из двух составляющих: начисления в соответствии с показаниями индивидуальных счетчиков; начисления за отопление мест общего пользования.

В домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, применяется алгоритм по норме потребления, установленной органом местного самоуправления, который подлежит ежемесячной корректировке исполнителем услуги по фактическому количеству дней поставки тепловой энергии и фактической среднемесячной температурой наружного воздуха.