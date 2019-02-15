Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) продало арестованный российский Boeing B 737/524 за 17,996 миллиона гривень.



Как сообщили в пресс-службе СЕТАМ, самолет Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году, но остался в Украине из-за долгов российской авиакомпании «Трансаэро» перед аэропортом «Киев» имени Игоря Сикорского (Жуляны) за обслуживание и стоянку воздушных судов, передает УНИАН.

«Самолет купили на вторых торгах с уценкой. Он полностью пригоден к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю, новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории СЕТАМ, который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим», - цитирует пресс-служба генерального директора СЕТАМ Виктора Вишнева.

В сообщении отмечается, что воздушное судно Boeing 737 совершило первый полет 6 июня 1998 года, а последняя дата эксплуатации была в октябре 2015 года. При этом сообщается, что техническое состояние и необходимость проведения плановых ремонтов неизвестно.