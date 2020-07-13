Государственная исполнительная служба продала на электронных торгах OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Минюста) 20 арестованных самолетов на общую сумму 2,6 млн грн, сообщает пресс-служба Минюста.

«Арестованы самолеты были выставлены на аукцион из-за долгов авиапредприятия, в том числе, и по заработной плате. С молотка ушли «кукурузники», легкомоторные и реактивные воздушные суда. Прирост цены в процессе конкуренции на торгах составил от 13,4% до 22,8%. Дополнительно получено 782 349 грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушные суда PZL-104 «Вильга 35А», АН - 2Т и реактивные Л-29 были выставлены за долги авиапредприятия в размере 2,2 млн грн, из которых 1,6 млн грн - долг по зарплате.

«Вырученные средства позволят полностью рассчитаться с работниками по зарплате. Остальные пойдут на погашение других финансовых обязательств должника», - заявил гендиректор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.