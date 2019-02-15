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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал планы противодействия специальным подразделениям армии РФ. Об этом в ходе конференции по вопросам развития Сил специальных операций заявил начальник Генштаба Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Минобороны.  

Во время конференции представители органов военного управления Вооруженных сил Украины и других воинских формирований обменялись опытом со специалистами по вопросам Сил специальных операций Вооруженных сил США, Великобритании, Польши, Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики, Румынии, Королевства Дания и Канады.

Отдельно были затронуты вопросы развития морской составляющей Сил специальных операций ВС Украины, комплексного плана развития ССПО ВС Украины и ситуации безопасности в регионе.

«Генеральным штабом проанализированы действия специальных подразделений Российской Федерации и у нас уже готовы планы противодействия на различные сценарии кризисных ситуаций. Наша задача - не снижать темп внедрения новых стандартов в подготовке, техническом оснащении и всестороннем обеспечении отечественных Сил специальных операций», - отметил Муженко.
ForUm

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