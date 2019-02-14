Защитник донецкого аэропорта узнал бразильца Рафаэля Лусварги как участника незаконных вооруженных боевиков, принимавшего участие в боевых действиях против украинских военных в 2015 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

14 февраля в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялось очередное заседание в производстве по обвинению гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусварги в участии в террористических организациях и не предусмотренных законом вооруженных формированиях.

В данном судебном заседании суд допросил двух свидетелей, в том числе военнослужащего ВСУ, который был участником боевых действий под донецким аэропортом.

Указанный свидетель узнал обвиняемого как участника непредвиденных законом вооруженных формирований во время боевых действий, имевших место вблизи донецкого аэропорта в 2015 году.

После завершения допроса свидетелей обвиняемый заявил ходатайство о замене защитника, которое суд удовлетворил.

Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля в 14 часов 30 минут. Судом запланирован допрос обвиняемого, после чего судебное заседание будет отложено для подготовки сторон к судебным прениям.

Напомним, 4 мая 2018 года представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.

Суд неоднократно продлевал его арест.

Ранее Лусварги задержали во время пересечения государственной границы Украины в терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» осенью 2016 года.

Печерский райсуда Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции в Лусварги. Дело вернули на судебное расследование.