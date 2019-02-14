также в разделеМир
В Индии террористы взорвали автобусы с военными, погибли 40 человек 18
Названо настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей 26
Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже на РФ 19
Cуд признал, что Манафорт сознательно лгал следователям 26
Найден знаменитый американский авианосец, затонувший 77 лет назад 86
Глава партии Меркель вступилась за «Северный поток-2» 43
Молдова отзывает посла из России 41
NASA официально объявило о потере марсохода Opportunity 53
Помпео: РФ может открыть на севере Европы второй фронт 165
В ЕС согласовали поправки к газовой директиве относительно «Северного потока-2» 120
Македония официально сменила название 68
Сорос: ЕС может повторить судьбу СССР 47
Президент Филиппин предложил переименовать страну 96
Шведские аналитики: Россия готовится к войне 115
«Образцового офицера» эстонской армии осудили за шпионаж для России 42
В Испании начался суд над лидерами каталонских сепаратистов 42
РФ проиграла в ЕСПЧ дело о призыве в армию жителей Приднестровья 54
Дырка в «Союзе»: В РФ заявили, что микробы ни при чем 182

Готовящиеся санкции США грубо нарушают международные торговые правила, направлены на вытеснение российских компаний и банков в интересах американского бизнеса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим проявления болезни русофобии, это оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная, которая не основана на экспертных данных. Иначе в подобных законопроектах не говорилось бы о дестабилизирующей роли РФ в Сирии, а напротив признавалась бы ключевая роль Москвы в спасении региона от терроризма», - приводит слова Пескова Интерфакс.

Однако, как подчеркнул Песков, за этим проявлением эмоций «стоит прагматичный торговый подход». «Этот напористый подход не имеет ничего общего с международными торговыми правилами, подход иногда граничащий с рэкетирством», - заявил он.

По его словам, меры, направленные на срыв различных энергетических проектов РФ, подрыв деятельности российских банков с госучастием – «это ничто иное, как попытка нечестной конкуренции».

«Мы с этим не согласны, мы считаем это неприемлемым, считаем, что подобные действия потенциально могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли и иметь очень пагубные последствия», - сказал Песков.

«Я уже не говорю о негативных последствиях для и без того находящихся в плачевном состоянии российско-американских отношений», - заявил Песков.

В среду группа сенаторов США представила законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на «российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом», а также за агрессию против Украины.

В частности, они предложили ввести санкции против «российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах». Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

147
Теги