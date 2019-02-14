В рамках проведения политики замещения продукции, которая ранее доставлялась из России, Украины заменила более 50 тысяч позиций. Это позволило продолжить работу оборонных предприятий страны, заявил Президент Петр Порошенко в Харькове во время встречи с руководителями промышленных предприятий Харьковщины, представителями энергетической отрасли, науки и образования Украины, мировых энергокомпаний.

«В течение последних двух лет было замещено более 50 тысяч наименований продукции, которая ранее доставлялась из-за границы. Откуда? Из России. Они думали, что остановят нашу «оборонку», армию. В прошлом году цеха Харьковского завода специальных машин работали в две смены, так как количество заказов превышало мощности завода», - отметил Глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что сейчас в Украине на «оборонку» работает 447 предприятий.

Он напомнил, что в 2014, 2015, 2016 годах все ресурсы государства были направлены на создание армии. «И нам с вами не стыдно сейчас смотреть на украинскую армию, которая оснащена оружием из оборонных предприятий Харькова, которая накормлена, одета, обута, с новой системой питания, с новой системой медицинского обслуживания, а главное – мотивирована и патриотическая. И сегодня украинская армия имеет самый высокий уровень доверия среди украинского общества. И это напрямую связано с восстановлением оборонно-промышленного комплекса, развитием программы импортозамещения», - подчеркнул Глава государства.