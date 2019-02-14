Глава военной контрразведки Бельгии Клемент Ванденборре временно отстранен от должности по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает 112 Украина со ссылкой на Nieuwsblad.
Издание отмечает, что отстранение произошло после «многочисленных инцидентов, связанных с конфиденциальностью».
В настоящее время известен только один факт обвинений. Ванденборре якобы уничтожал конфиденциальные документы с помощью обычной бумагорезательной машины. О других обвинениях
По данным издания данное дело рассматривается в виду противоречий между департаментами разведывательной службы и контрразведки Бельгии. Ванденборре отрицает все обвинения.
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