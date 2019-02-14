Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в помещении Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.



«НКРЭКУ работает в штатном режиме. Комиссия последовательна и открыта в своей деятельности и продолжает в рамках законодательства сотрудничать с правоохранительными органами, в частности с НАБУ. Сегодня проводился обыск. Комиссия выполняет все законные требования следователей», - говорится в сообщении.

В НКРЭКУ отметили, что «комиссия и раньше предоставляла все документы и все комментарии по делу, по которому ведется расследование». «Рассчитываем на объективность и беспристрастность», – сказано в сообщении.