Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило и направило в НАБУ обоснованные выводы в отношении народного депутата Богдана Дубневича.
Как сообщает пресс-служба агентства, Дубневич в декларации за 2016 не задекларировал 7 собственных земельных участков и один участок жены, а также не указал стоимость еще пяти объектов – четырех квартир жены и своего земельного участка.
Кроме того, депутат не задекларировал корпоративные права жены в четырех хозяйственных обществах, недостоверно указал сумму ее дохода от сдачи имущества в аренду и не указал сумму полученных им дивидендов.
Всего в декларации депутата установлено недостоверные сведения на сумму более 2,8 млн грн, о чем сообщено Национальное антикоррупционное бюро.
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