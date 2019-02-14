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Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило и направило в НАБУ обоснованные выводы в отношении народного депутата Богдана Дубневича.

Как сообщает пресс-служба агентства, Дубневич в декларации за 2016 не задекларировал 7 собственных земельных участков и один участок жены, а также не указал стоимость еще пяти объектов – четырех квартир жены и своего земельного участка.

Кроме того, депутат не задекларировал корпоративные права жены в четырех хозяйственных обществах, недостоверно указал сумму ее дохода от сдачи имущества в аренду и не указал сумму полученных им дивидендов.

Всего в декларации депутата установлено недостоверные сведения на сумму более 2,8 млн грн, о чем сообщено Национальное антикоррупционное бюро.
ForUm

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