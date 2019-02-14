На Сретение, 15 февраля, мощный антициклон по имени Dorit (первая карта) подсушит воздух в большинстве стран Европы, будет сухо, солнечно и тепло, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Маленький скромный фронтик с севера также забросит облака в Украину.
Поэтому у нас завтра на фоне преобладающей сухой погоды местами вырвется небольшой мокрый снег или дождь. На юге и востоке Украины будет без осадков и светить солнышко», - написала она в Facebook.
В Украине ночью -1-4, на востоке -4-9 градусов, днем в большинстве областей ожидается + 1 + 4 градуса.
В Киеве завтра, 15 февраля, без существенных осадков. Ближайшей ночью предполагается -1-3 градуса, завтра днем 1 + 3 градуса.
С ближайшей перспективы.
«Советую в воскресенье забросить все домашние и рабочие дела, требующие закрытого помещения, и пойти на улицу в ближайший парк или просто аллейку. Будет теплый солнечный день. Из таких, что шлют веселые смс-ки от Весны», - отметила синоптик.
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