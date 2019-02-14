также в разделеОбщество
14 февраля. Картина дня 11
НАТО планирует усилить свое присутствие в Черном море 11
Труханов в 2017 году через суд аннулировал российский паспорт 15
Защитник донецкого аэропорта узнал в Лусварги боевика 27
В РФ заявили, что Асад и Ле Пен посетят оккупированный Крым 53
Прокуратура: Мангер заплатил за убийство Гандзюк базой отдыха 35
В Астане задержали двух украинских правозащитников 38
На Житомирщине руководителя ГФС задержали за систематическое взяточничество 13
В Харькове задержали банду кавказцев-рэкетиров 18
В ЕС начинают использовать название Kyiv 184
В ряды боевиков запретили набирать судимых 20
Супрун уже с утра начала исполнять обязанности министра 25
Судьи Окружного админсуда Киева обвинили Супрун в давлении 38
НАБУ провело обыск в НКРЭКУ 19
Нардеп Дубневич не указал в декларации 7 земучастков и 4 квартиры жены 21
Суд арестовал $300 тысяч, скрытых Насировым 23
Прокуратура: Дело Савченко-Рубана будет рассматривать суд присяжных 59
Полиция Крыма открыла дело из-за обысков у крымских татар 23

На Сретение, 15 февраля, мощный антициклон по имени Dorit (первая карта) подсушит воздух в большинстве стран Европы, будет сухо, солнечно и тепло, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Маленький скромный фронтик с севера также забросит облака в Украину.

Поэтому у нас завтра на фоне преобладающей сухой погоды местами вырвется небольшой мокрый снег или дождь. На юге и востоке Украины будет без осадков и светить солнышко», - написала она в Facebook.

В Украине ночью -1-4, на востоке -4-9 градусов, днем ​​в большинстве областей ожидается + 1 + 4 градуса.

В Киеве завтра, 15 февраля, без существенных осадков. Ближайшей ночью предполагается -1-3 градуса, завтра днем ​​1 + 3 градуса.

С ближайшей перспективы.

«Советую в воскресенье забросить все домашние и рабочие дела, требующие закрытого помещения, и пойти на улицу в ближайший парк или просто аллейку. Будет теплый солнечный день. Из таких, что шлют веселые смс-ки от Весны», - отметила синоптик.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги