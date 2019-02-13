Московский городской суд оставил под арестом еще 4 украинских военных моряков, сообщил адвокат Николай Полозов.

Так, суд отклонил апелляции на арест Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Дениса Гриценко и Андрея Драча.

«Итог судебного заседания по четвертой четверке, ровно такой же, как и по трем предыдущим. Он ожидаемый и прогнозируемый. Вместе с тем, апелляция – необходимый этап для последующего обращения с индивидуальными жалобами военнопленных в Европейский суд по правам человека», - написал он в Facebook.

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Заседания проходили за закрытыми дверьми. В обоих случаях жалобы отклонены. Это значит, что моряки будут оставаться под арестом до конца апреля в СИЗО в Лефортово.

Отмечается, что суд не принял во внимание специальный статус военнопленных, установленный Женевской конвенцией 1949 года «Об обращении с военнопленными».

Ранее адвокат сообщал об отклонении апелляций еще восьмерых украинских военных моряков.