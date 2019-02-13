Херсонский арбуз может стать продуктом с защищенным географическим указанием, сообщила и.о. министра аграрной политики Ольга Трофимцева со ссылкой на проект «Географические указания в Украин»

«Херсонский арбуз имеет все шансы стать продуктом с защищенным географическим указанием», - написала она в Facebook.

«Херсонские арбузы стали на шаг ближе к регистрации географического указания. Вчера в Херсоне состоялась учредительная конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. Семь организаций-учредителей представляют бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу. В ближайшее время учредительные документы Ассоциации будут представлены для государственной регистрации», - говорится в сообщении проекта.

Отмечается, что данный проект направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с ЕС, финансируется Европейским Союзом.

Первым украинским продуктом с географическим указанием происхождения станет гуцульская овечья брынза. Введение системы географических указаний позволит обеспечить качество и безопасность продукции, поможет избежать фальсификации и подделок, улучшить организацию процесса производства, развить кооперацию, создать новые рабочие места и популяризировать «зеленый» туризм.