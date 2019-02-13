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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Департамента процессуального руководства по следователями ГБР Генеральной прокуратуры Украины задержали двух человек во время получения 9 тыс. долларов неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

«Это была последняя часть неправомерной выгоды на общую сумму 74500 долларов США. Средства передавались лицам частями. Факт вымогательства и получения всей суммы средств задокументирован при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что задержанные пообещали договориться с должностными лицами Минагрополитики об оставлении в должности руководителя одного из подчиненных Министерству государственных предприятий.

Лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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