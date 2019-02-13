Подконтрольные России власти Крыма требует от епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата покинуть собор в начале марта. Об этом Крым.Реалии сообщил архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент.

«В течение 20 дней я должен подписать дополнительное соглашение о прекращении договора аренды, который был заключен между правлением епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Фондом имущества АРК в 2002 году. Согласно этому договору, управлению Крымской епархии передавалось 1400 квадратных метров в доме по улице Севастопольская 17А в городе Симферополе. Там располагается Кафедральный собор и управление епархии. Еще 10 дней мне дается для того, чтобы я полностью освободил помещения. Письма мне прислали 5 февраля. Соответственно, в первых числах марта я должен освободить помещение», - сказал архиепископ Климент.

По его словам, если они не освободят помещение, подконтрольная России крымская власть займет помещения через суд.

Ранее представитель Православной церкви Украины, архиепископ Евстратий Зоря заявил, что подконтрольная России власть в Крыму направила предписание об «освобождении помещений» Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе.