Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер не понимает, почему его подозревают в этом.

Об этом он заявил на заседании Шевченковского райсуда Киева, который избирает ему меру пресечения, сообщает УНИАН.

На процедурный вопрос судьи, понимает ли Мангер суть подозрения, он ответил: «Нет». По его словам, он не понимает, почему его подозревают в причастности к убийству.

После этого прокуроры заявили ходатайство, чтобы диск с допросом других подозреваемых по этому делу Сергея Торбина и Игоря Павловского, где они указывают на Мангера как на заказчика этого преступления, рассматривался на закрытом судебном заседании, «поскольку эти допросы являются тайной следствия».

Адвокаты Мангера выступили против закрытого просмотра. Они заявляют, что, поскольку суд является открытым, а показания Торбина и Павловского положены в основу подозрения, то просмотр видео должен быть открытым.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. В тот же день заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук лично вручил подозрение Мангеру.

В то же время заместителя главы Херсонской областной государственной администрации Евгения Рищука отстранили от исполнения обязанностей на время расследования убийства Гандзюк.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.