Ближайшей ночью на востоке, а также на Сумщине и Черниговщине температура воздуха понизится до -4-8 градусов, в большинстве областей она составит 1-6 градусов мороза, на Западе – от -2 до +2.

Завтра днем ​​будет оттепель, около нуля, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях – 0-3 градуса мороза. На юге ожидается + 1 + 4 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Атмосферный фронт принесет в западные, северные, а также в Винницкую и Одесскую области осадки – будет идти дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

На Западе будет преобладать дождь из-за преимущества плюсовой температуры.

На остальной территории существенных осадков не ожидается.

В Киеве ночью ожидается -3 – -6 градусов, днем ​​около нуля.

15 февраля, на Сретение, в Украине будет преобладать сухая и относительно теплая погода, с небольшим морозом на востоке.