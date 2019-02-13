также в разделеОбщество
13 февраля. Картина дня 8
The Guardian будет писать Kyiv вместо Kiev 5
Чиновник Киевской ОГА пустил деньги ЕС для переселенцев на ремонт своего дома 18
В СБУ отреагировали на заявление Мангера о причастности их сотрудника к делу Гандзюк 14
Клименту дали 20 дней на «освобождение собора» в Симферополе 33
После визита в США наместника Десятинного монастыря не впускают в Украину – епископа Гедеона задержали в Борисполе 64
В МАУ отказались писать Kyiv вместо Kiev 30
СМИ: В Беларуси продают соду и вино из оккупированного Крыма 21
Московский суд оставил под арестом еще 4 военнопленных моряков 17
Гройсман рассказал, как увеличить население Украины до 52 миллионов 42
Подозреваемый в избиении активистов полицейский освобожден под залог 28
Мангер обвинил в организации нападения на Гандзюк генерала СБУ 34
Судью, выносившего приговор Януковичу, отстранили от работы 109
НАПК внесло предписания Гриневич и Кубиву 17
ГБР: Задержаны лица, пытавшиеся «повлиять» на чиновников Минагрополитики 36
Украинец пытался в грелке вывезти за границу 12 кг ртути 23
Мангер не понимает, почему его обвиняют организации убийства Гандзюк 28
Кабмин утвердил отчет за 2018 год 26

Ближайшей ночью на востоке, а также на Сумщине и Черниговщине температура воздуха понизится до -4-8 градусов, в большинстве областей она составит 1-6 градусов мороза, на Западе – от -2 до +2.

Завтра днем ​​будет оттепель, около нуля, в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях – 0-3 градуса мороза. На юге ожидается + 1 + 4 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Атмосферный фронт принесет в западные, северные, а также в Винницкую и Одесскую области осадки – будет идти дождь и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

На Западе будет преобладать дождь из-за преимущества плюсовой температуры.

На остальной территории существенных осадков не ожидается.

В Киеве ночью ожидается -3 – -6 градусов, днем ​​около нуля.

15 февраля, на Сретение, в Украине будет преобладать сухая и относительно теплая погода, с небольшим морозом на востоке.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
21
Теги