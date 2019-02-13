Кабинет Министров разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 3 768 иностранцам и лицам без гражданства, уменьшив такую квоту на 2019 год на 620 иностранцев по сравнению с установленной на 2018 год.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передают Українські Новини.

Согласно документу, квота иммиграции для деятелей науки и культуры составляет 280 человек.

Квота на высококвалифицированных специалистов, в которых остро нуждается экономика Украины, составляет 4 человека.

Квота для иммигрантов - родственников граждан Украины составляет 2 945 лиц.

Для лиц, отслуживших в Вооруженных сила Украины 3 и более лет, квота составляет 41 человека.

Квота иммиграции для лиц, осуществивших инвестиции в экономику на сумму не менее 100 тыс. долларов, правительством не была ограничена.

По регионам наибольшая квота иммиграции в Харьковской области - 610, Киеве - 470, и Одесской области - 391 человек.

При этом в ходе обсуждения проекта решения возникло замечание по поводу небольшого количества мест, предусмотренных для высококвалифицированных сотрудников - иммигрантов.

Представитель Федерации профсоюзов попросил вместо предусмотренных 4 мест на всю страну установить квоту по 10 иммигрантов на область.

Премьер-министр Владимир Гройсман согласился с предложением и поручил доработать документ.

В итоге проект постановления принят правительством и отправлен на доработку.

Напомним, в 2018 году в Киеве выявлено рекордное количество нелегальных мигрантов.