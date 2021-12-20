Международная правозащитная организация Amnesty International опросила 75 человек, которых заманили в Беларусь «ложными обещаниями легкого пересечения границы с Европейским Союзом», сообщает белорусская служба Радио Свобода. В отчете правозащитники перечислили многочисленные нарушения прав.

Мигранты, преимущественно из Ирака, а также граждане Ливана, Сирии и Судана, рассказали правозащитникам, что в Беларуси имели место избиение, пытки и другое жестокое обращение. В том числе речь идет о лишении пищи, воды, жилья и краже телефонов и денег или вымогании взяток со стороны белорусских силовиков.

Правозащитники отметили, что «люди, в том числе семьи с детьми, которые часто нуждались в немедленной помощи, терпели побои дубинками и примерами и травлю собаками со стороны белорусских силовиков». Один из сирийских мигрантов рассказал, как силовики угрожали спустить на них собак, если люди быстро не побегут к польской границе. Белорусские солдаты догоняли некоторых бегущих медленно мигрантов и били их дубинками.

Представитель курдской семьи из Сирии рассказал, как им пришлось прожить на границе 20 дней, они не имели чем кормить детей, а белорусские и польские войска им не помогали.

Amnesty International также обвинила польскую сторону в нарушении международных соглашений. В частности, польские войска, согласно отчету, оттеснили мигрантов в Беларусь, откуда они пришли, несмотря на реку с быстрым течением, которое нужно было быстро пересечь, чтобы не утонуть.

В отчете также отмечается, что Европейская комиссия не приняла никаких мер против злоупотреблений.

«Более того, 1 декабря 2021 Европейская комиссия предложила временные чрезвычайные меры, которые могут позволить Латвии, Литве и Польше отступить от правил ЕС, в том числе путем удержания искателей убежища на границе в течение 20 недель с минимальными гарантиями и облегченной депортацией. Этот шаг неоправдан и ослабит правовую базу ЕС по миграции и предоставлению убежища», – заявили в организации.

Представительница Amnesty Дженнифер Фостер призвала Беларусь «немедленно прекратить это насилие», а Евросоюз – перестать отказывать мигрантам «в возможности избежать этих вопиющих нарушений, не говоря уже о возвращении их в Беларусь, где люди будут сталкиваться с ними снова и снова».

Министерства иностранных дел Беларуси, Польши, а также Европейская комиссия не комментировали заявления правозащитников.

Миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией начался летом 2021 года. Несмотря на принятые меры – строительство заборов, усиление границ и введение чрезвычайного положения в приграничных районах – мигранты из Сирии, Ирака и других стран Ближнего Востока все равно массово двинулись в Беларусь, а затем на границу с попытками его пересечь.

В Евросоюзе утверждают, что кризис вызван действиями белорусских властей, которые привлекают мигрантов с Ближнего Востока в страну и создают все условия для того, чтобы они пытались пересечь границу с ЕС без необходимых документов. Александр Лукашенко обвинения отрицает и утверждает, что мигранты сами дошли до границы.