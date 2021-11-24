Минувшей ночью от нападения мигрантов во время попытки силового пересечения границы пострадал польский военный.

По информации пресс-секретаря Пограничной службы РП Анны Михальской, накануне вечером состоялись три массовые попытки нелегального пересечения границы группами от нескольких десятков до 100 человек, передает Укринформ.

«Вблизи населенного пункта Мельник две группы мигрантов количеством 30-40 человек дважды атаковали польские службы и военных, а недалеко от Дубич Церковных пыталась проникнуть в Польшу группа из более 100 мигрантов», - сообщила Михальская.

По ее информации, сначала в районе Мельника группа из 30-ти мигрантов около 20:30 (по местному времени) смогла проникнуть в Польшу, она была задержана. Мигранты бросали в сторону польских силовиков камнями, палками. В результате один из польских военных получил травму головы, ему была оказана медицинская помощь.

Впоследствии в том же месте в 22:30 произошла еще одна попытка нелегального пересечения границы группой из 40 человек, которые тоже вели себя очень агрессивно. Попытка была пресечена польскими силовиками.

В то же время, около 20 часов в районе Дубич Церковных границу пытались пересечь более 100 человек. Они забрасывали лестницы через колючую проволоку, разрезали элементы заграждения, в этом им помогали белорусские службы. Эта попытка прорыва границы также была остановлена.

Как известно, кризис на польско-белорусской границе продолжается с августа. С тех пор в Польше зафиксировано более 36 тысяч попыток нелегально пересечь границу. Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока.

С начала сентября на польско-белорусской границе действует чрезвычайное положение. Варшава планирует построить к середине 2022 года на линии границы с РБ заграждение высотой более 5 метров.