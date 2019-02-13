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Печерский районный суд Киева повторно наложил арест на имущество подозреваемого в преступлениях против Майдана экс-главы МВД Виталия Захарченко, отмененный 30 января.

Как говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Радио Свобода, такое решение следственный судья принял 7 февраля по ходатайству следователя.

Кроме того, на решение этого же суда, который в конце января отменил арест, наложенный на 26 объектов недвижимости, связанных с Захарченко, в рамках дела о незаконном обогащении и отмывания денег, прокурор 1 февраля подал апелляционную жалобу. Суд ее пока не рассмотрел, добавили в прокуратуре.

В ГПУ напомнили, что в апреле 2018 года суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Напомним, 30 января 2018 года Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании «Фонд Административное бюро LVV» в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко.

Отмечалось, что решение суда обжалованию не подлежит.

Речь идет о 20 земельных участках, трех домах, квартире и двух машиноместах.

В суде отметили, что арестованное имущество якобы принадлежит предпринимателю, который отрицает свою связь с бывшим чиновником.
ForUm

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