Имущество, арестованное в деле против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, принадлежит предпринимателю, который отрицает свою связь с бывшим чиновником.

Об этом говорится в полном решении Печерского райсуда Киева, пишет Украинская правда.

Земельные участки и недвижимость принадлежит нидерландскому Фонду Административное бюро LVV, а инвестором последнего является Найджелт Брос Холдинг ЛТД с Британских Виргинских островов.

Бенефициаром «имущества Захарченко» является украинский гражданин, который уверяет, что не имеет никакого отношения к экс-министру. Его имя зашифровано в публичной версии решения.

Ранее предприниматель уже доказал в суде, что информацию о его связи с экс-министром распространяли с целью шантажа.

Судя по номеру дела, речь идет о Кушнареве Игоре Владимировиче, который в 2016 году действительно судился за несколько публикаций в сети за 2011-2015 годы. Тогда СМИ распространяли расследование о монополизации рынка оценочных услуг, за которой якобы стоял сын экс-президента Виктора Януковича. Журналисты тогда утверждали, что Кушнарев был причастен к «схеме». Однако бизнесмен решил судиться с расследователем, и в конце концов заключил с ним соглашение, в котором журналист признал свою вину и пообещал заплатить 200 тысяч гривен возмещений.

Оспаривая арест «имущества Захарченко», его владелец убедил суд, что легально стал владельцем состояния, и все его доходы задекларированы должным образом.

Судья Печерского райсуда Виталий Писанец не нашел связи между владельцем имущества и Захарченко и его возможными преступлениями, и поэтому согласился разморозить земельные участки, дома, квартиру и машиноместа.

Напомним, 30 января Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании «Фонд Административное бюро LVV» в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко.

Отмечалось, что решение суда обжалованию не подлежит.

Речь идет о 20 земельных участках, трех домах, квартире и двух машиноместах.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что следствие повторно наложит арест на имущество.