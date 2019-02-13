также в разделеПолитика
Крупнейшее ближневосточное СМИ утверждает, что позиция Медведчука по Донбассу не противоречит законодательству Украины 31
Медведчук: Власть не заинтересована в мире на Донбассе 37
Американский издатель пригрозил Порошенко жесткой реакцией США за преследование Медведчука 89
Медведчук: Я верю, что мы сможем установить мир. Реально основания для этого есть 35
В Совбезе ООН осудили политическое преследование Медведчука 81
В Совбезе ООН заявили, что в Украине нет «внутреннего конфликта», а было вторжение РФ 257
Восемь европейских стран призвали РФ прекратить разжигание конфликта в Украине 56
СМИ: США и ЕС готовят санкции против РФ за захват украинских моряков 31
Украина ждет реакции Венгрии по вопросу двойного гражданства 48
Лавров: Требовать от РФ выполнить «Минск-2» бесперспективно 60
Agora Vox: Медведчук считает мрачными перспективы погашения госдолга Украины 82
В НАТО отреагировали на изменения в Конституции Украины 260
Олещук: Кремль предупреждает Порошенко, что «дело Медведчука» может для него плохо закончиться 150
Юрист Андрей Портнов рассказал, как «патриот» Андрей Шевченко совершил госизмену 105
Порошенко сказал, когда подпишет изменения в Конституцию 55
РФ созывает Совбез ООН под предлогом годовщины «Минска» 392
Порошенко рассказал, куда пойдут деньги от растаможки «евроблях» 411
В «Оппозиционной платформе – За жизнь» требуют от ГПУ начать досудебное расследование по факту возможного покушения на Медведчука 38

Посольство Республики Молдова в Украине представляет и Приднестровье как составляющую части этой страны, поэтому открытие дипломатического представительства непризнанного региона невозможно.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает Укринформ.

«В Украине уже есть одно дипломатическое представительство - это посольство Республики Молдова. Приднестровье является частью Молдовы, и Украина как страна-гарант будет продолжать прилагать усилия, чтобы содействовать решению приднестровского вопроса», - сказала Зеленко.

Ранее политический представитель Приднестровья на переговорах по Приднестровскому урегулированию, так называемый министр иностранных дел региона Виталий Игнатьев заявил, что после открытия официального представительства Приднестровья в Москве власти непризнанного региона намерены добиваться открытия аналогичных представительств в Киеве и Брюсселе.

В январе нынешнего года в Москве под видом неправительственной организации открылось (на правах консульства) официальное представительство Приднестровья.

В связи с этим официальный Кишинев выразил протест, заявив, что «это противоречит Договору о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией, а также негативно влияет на процесс мирного урегулирования Приднестровского конфликта».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
29
Теги