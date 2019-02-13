Посольство Республики Молдова в Украине представляет и Приднестровье как составляющую части этой страны, поэтому открытие дипломатического представительства непризнанного региона невозможно.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, сообщает Укринформ.

«В Украине уже есть одно дипломатическое представительство - это посольство Республики Молдова. Приднестровье является частью Молдовы, и Украина как страна-гарант будет продолжать прилагать усилия, чтобы содействовать решению приднестровского вопроса», - сказала Зеленко.

Ранее политический представитель Приднестровья на переговорах по Приднестровскому урегулированию, так называемый министр иностранных дел региона Виталий Игнатьев заявил, что после открытия официального представительства Приднестровья в Москве власти непризнанного региона намерены добиваться открытия аналогичных представительств в Киеве и Брюсселе.

В январе нынешнего года в Москве под видом неправительственной организации открылось (на правах консульства) официальное представительство Приднестровья.

В связи с этим официальный Кишинев выразил протест, заявив, что «это противоречит Договору о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией, а также негативно влияет на процесс мирного урегулирования Приднестровского конфликта».