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Завтра, 11 февраля, в западных, днем ​​и в северных областях 12 февраля в Украине, кроме восточной части, дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, в Карпатском регионе значительные осадки, в южной части преимущественно дождь, сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных, 12 февраля в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем ​​от 1° мороза до 4° тепла; ночью 11 февраля в северных, центральных и восточных областях 0-5° мороза; днем в южной части, 11 февраля и в западных областях 5-10° тепла, в Крыму до 14°.

В столичном регионе прогнозируется на 11-12 февраля дождь с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, лишь ночью в понедельник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​от 1° мороза до 4° тепла (ночью 11 февраля 0-5° мороза).

В среду и четверг ожидается небольшой, ночью 13 февраля на севере Левобережья умеренный снег, в Приазовье преимущественно дождь; температура ночью 0-6° мороза, в Карпатах 7-12° мороза, в Приазовье около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны 0-5° тепла.

На Киевщине 13-14 февраля небольшой снег; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.
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