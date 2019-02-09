также в разделеОбщество
Возле Португалии задержали судно с 2,5 тонны кокаина и 8 украинцами на борту 29
По факту пропажи икон из Киево-Печерской лавры завели дело 17
Фейгин: Трамп мог бы стать посредником по освобождению украинских политзаключенных 14
Дания, Швеция и Швейцария выделили Донбассу $14 миллионов 38
ВСУ проведут вблизи Крыма ракетные учения 14
Украина направила РФ 300 нот с требованием освободить политзаключенных 17
8 февраля. Картина дня 19
Правление НОТУ призывало пересмотреть решение об увольнении Аласании 20
Украинцам обещают погодный сюрприз на следующей неделе 146
СМИ: Агента НАБУ поймали на наркотиках и мошенничестве 44
Вышинскому продлили арест еще на два месяца 14
Сытник: НАБУ не рассчитывает на НАПК и проверяет декларации самостоятельно 13
На Волыни открыли первую школу в рамках нового образовательного пространства 19
Зубко: Установка счетчиков – это как прививка от кори 17
НАПК составило 14 протоколов на мэра Сум за премии самому себе 111
Журналист: «Гиви» взорвали украинские спецслужбы 439
Суд разъяснил, каких полномочий лишили Супрун 241
В Одесской зализныце отрицают задержание начальника ж/д вокзала 29

В течение последних трех дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ РФ, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что только через российский пункт пропуска «Нехотеевка», что напротив украинского «Гоптовка» в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причинам не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что российские пограничники не объясняют причин непропуска или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как Toyota-Prado, Volkswagen Passat и другие.

«Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию», – отметили в ведомстве.

Государственная пограничная служба Украины призывает к гражданам Украины учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку кроме безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российскими спецслужбами.

Напомним, по данным на 5 февраля, с начала года в Украину не пропустили более 900 граждан Российской Федерации. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

79
Теги