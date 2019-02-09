В течение последних трех дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ РФ, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что только через российский пункт пропуска «Нехотеевка», что напротив украинского «Гоптовка» в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причинам не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что российские пограничники не объясняют причин непропуска или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как Toyota-Prado, Volkswagen Passat и другие.

«Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию», – отметили в ведомстве.

Государственная пограничная служба Украины призывает к гражданам Украины учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, поскольку кроме безосновательных возвратов не исключено влияние на наших граждан российскими спецслужбами.

Напомним, по данным на 5 февраля, с начала года в Украину не пропустили более 900 граждан Российской Федерации.