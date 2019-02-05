С начала года в Украину не пропустили более 900 граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии УНИАН сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«Усиленный режим контроля на границе продолжается. С начала года мы более 900 граждан не пропустили на территорию Украины», - отметил он.

Слободян уточнил, что преимущественно основаниями для непропуска были неподтверждение цели поездки, превышение срока пребывания в Украине во время предыдущих поездок или нарушения законодательства, касающиеся посещения временно оккупированного Россией Крыма.

Как сообщал ForUm, 30 ноября 2018 года Государственная пограничная служба усилила меры контроля на границе и ограничила въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

26 ноября 2018 года первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что Совет национальной безопасности и обороны продлил действие ограничительных мер Государственной пограничной службы относительно въезда в Украину мужчин-граждан РФ.