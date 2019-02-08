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Национальное антикоррупционное бюро самостоятельно анализирует декларации и не рассчитывает на помощь Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции при их проверке.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета о деятельности ведомства за второе полугодие 2018 года, передает Украинская правда.

«Объемы деклараций, которые проверяет НАБУ несравнимо больше... Скажу откровенно, мы не рассчитываем на помощь НАПК», - сказал Сытник.

По его словам, У НАПК нет ресурсов, чтобы в комплексе исследовать.

Сытник привел пример того, что иногда чиновники разрывают брак, чтобы не декларировать имущество супругов, но продолжают проживать и путешествовать вместе.

Директор бюро рассказал, что в таких случаях, когда в Нацагентстве не хватает данных, НАПК посылает в НАБУ запрос, чтобы получить выводы детективов с оперативными и следственными возможностями.

«Мы им предоставляли эти материалы, потом мы с удивлением читали, что эти материалы мы (НАПК) не станем принимать во внимание, мы (НАПК) считаем, что в действиях определенного чиновника все нормально», - пояснил Сытник.

Однако он отметил, что компетенция НАПК шире в вопросе проверки деклараций, чем у НАБУ.

По его словам, ранее в НАБУ хотели запрашивать информацию от НАПК о результатах проверки деклараций, но от этой идеи позже отказались, и сейчас НАБУ начинает расследование, не дожидаясь выводов агентства.

«Мы анализируем декларации силами нашего аналитического подразделения. Если находим несоответствия, начинаем расследование... здесь мы рассчитываем только на себя, но у них в этом направлении полномочий больше», - сказал директор НАБУ.
ForUm

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