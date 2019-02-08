Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который устроил пьяное ДТП в четверг вечером. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Такие госслужащие, еще и на руководящих должностях, работать не должны и не будут! Здесь никаких других мыслей нет. Поэтому Ткаченко уволен еще до того, как успел протрезветь», - отметил Кличко.

Напомним, Юрий Ткаченко устроил на Южном мосту в столице пьяное ДТП в четверг вечером. Чиновник, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем, въехал в автомобиль, по которому патрульная полиция в это время оформляла другое ДТП. В результате столкновения сотрудницу полиции зажало между двумя машинами, она получила травму ноги.

Сразу после сообщения об инциденте мэр Киева дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко.