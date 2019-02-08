В Виннице произошла авария с участием автомобиля «Фольксваген» и грузовика, в результате которой погибли трое граждан Молдовы.

По данным ГосЧС, информация о ДТП возле Западного автовокзала поступила 8 февраля в 03:32.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» (в салоне автомобиля находились граждане Республики Молдова) совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который был припаркован на обочине.

В результате ДТП три человека погибли и еще трое были госпитализированы в лечебное учреждение.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и тела погибших из покореженного в ДТП автомобиля.